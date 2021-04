Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : tirage de deux tranches d'ORNAN Cercle Finance • 06/04/2021 à 18:11









(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce ce jour que son p.d.-g. a procédé au tirage de la première et deuxième tranche d'ORNAN avec BSA attachés, de 1 million d'euros de valeur nominale.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +3.12%