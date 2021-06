Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : tirage d'une tranche d'ORNAN de 2,5 ME Cercle Finance • 29/06/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce aujourd'hui que son p.d.-g. a décidé de procéder au tirage de 1 tranche d'ORNAN avec BSA attachés, de 2,5 ME de valeur nominale. Conformément au contrat de financement conclu le 14 octobre 2020 avec YA II PN, un fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, 250 ORNAN auxquelles sont attachés 96 153 846 BSA ont été souscrites ce jour, au profit de l'investisseur.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +0.83%