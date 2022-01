Delta Drone : tirage d’une tranche d’ORNAN de 1 million d'euros de valeur nominale

(AOF) - Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2020, le PDG de Delta Drone a décidé de procéder au tirage de 1 tranche d’ORNAN (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles) avec BSA ( bons de souscription d’actions) attachés. Elle représente 1 million d'euros de valeur nominale et correspondant à l’émission au profit du fonds d’investissement YA II PN, LTD de 100 ORNAN auxquelles sont attachés 312 500 000 BSA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.