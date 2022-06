Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone: tirage d'une tranche d'ORNAN information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Delta Drone indique que la seconde partie de l'opération de financement convenue avec Yorkville Advisors se traduit par le tirage de la seconde tranche d'ORNAN d'un million d'euros de valeur nominale, assortie du rachat immédiat des BSA attachés.



Cette souscription correspond à l'émission au profit de l'investisseur de 100 ORNAN. Tous les BSA attachés sont immédiatement rachetés par Delta Drone pour un prix global d'un euro, avant d'être annulés.



Pour rappel, le concepteur de drones civils à usage professionnel avait annoncé, le 10 mai dernier, le tirage d'une première tranche d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) de 2,5 millions d'euros.





