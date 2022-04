Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone: regroupement des actions composant le capital information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Delta Drone vient de faire paraître au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) l'avis de regroupement d'actions.



L'opération débutera le 22 avril prochain et s'achèvera le 23 mai. La base de regroupement correspond à l'échange de 10 000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro.



L'objectif est d'accompagner une nouvelle dynamique boursière ainsi que de réduire la volatilité du cours de l'actions Delta Drone, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle.



Cette opération sera sans incidence sur la valeur globale des actions Delta Drone détenues en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus.





