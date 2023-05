Delta Drone : regroupement de ses actions et négociations sur le marché Euronext Growth Paris

(AOF) - Delta Drone a confirmé la réalisation, en ligne avec son calendrier annoncé le 14 avril dernier, du regroupement des actions composant le capital de la société à raison de 10 000 actions anciennes d'une valeur nominale de 1 euro, et le début, à compter de ce jour, des négociations sur le marché Euronext Growth Paris des actions issues du regroupement. Ce dernier "permet d'accompagner une nouvelle dynamique boursière de la société et de réduire la volatilité du cours de la société, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle".

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.