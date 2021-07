Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : présente une solution mobile de sécurité Cercle Finance • 08/07/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Delta Drone a présenté 'Mobile Human Unmanned SecureTechnology', une solution mobile de sécurité, à l'occasion de la 5èmeédition du SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar), un salon professionnel qui met en relation start-up et PMI avec les Forces Spéciales et les Unités Spéciales, du 29 au 31 juillet. 'Le systèmeestune solution technologique totalement intégrée combinant drone et véhicule blindé, pour un haut niveau de surveillance et de protection lors des missions sensibles', indique Delta Drone. Codéveloppée parCentigon FranceetDelta Drone,cettesolution est conçue pourdifférentes typologies de mission,militaires et civilescomme la sécurisation de convois,la protection de bivouac,la surveillance de frontières et des zones étendues (pipe-lines, réserves animalières, zones forestièreset minières,centrales nucléaires,etc.).

