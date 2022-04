Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone: faculté d'exercice des BSAY suspendue information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce qu'afin de permettre de stabiliser son capital pendant les opérations de regroupement d'actions, la faculté d'exercice des BSAY est suspendue de ce 19 avril (depuis 11h59, heure de Paris) jusqu'au 25 mai (23h59, heure de Paris).



'La reprise de la faculté d'exercice des BSAY et leurs modalités d'exercice feront l'objet d'un communiqué à paraître à l'issue des opérations de regroupement d'actions de la société', ajoute le fournisseur de drones civils à usage professionnel.





Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +50.00%