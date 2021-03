Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : entre au capital de Diodon Drone Technology Cercle Finance • 01/03/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Delta Drone et Diodon Drone Technology annoncent ce jour la signature d'un accord capitalistique, associant augmentation de capital et émission d'un emprunt obligataire convertible. A terme, cette opération permettra à Delta Drone de détenir une participation minoritaire supérieure à 10 % dans le capital de la startup toulousaine, aux côtés des deux fondateurs et dirigeants de l'entreprise. De son côté, Diodon Drone Technology va pouvoir disposer de ressources financières accrues, permettant notamment de financer l'industrialisation et la commercialisation de son nouveau drone, le Diodon HP30.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +2.13%