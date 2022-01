Delta Drone entend accélérer sur le marché de la sécurité information fournie par AOF • 03/01/2022 à 18:19



(AOF) - Avec la nomination de Laurent Rozewicz au poste clé de Directeur des Opérations ISS Spotter, Delta Drone entend accélérer le déploiement de ses solutions professionnelles sur le marché de la sécurité. Cette arrivée, à compter du 3 janvier 2022, s’inscrit dans la stratégie du groupe Delta Drone de « dronifier » le secteur de la sécurité des biens et des personnes.



Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Rozewicz sera chargé de superviser le développement et la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des solutions professionnelles ISS Spotter, actuelles et en projet, afin d'en accélérer la croissance en France et à l'international.



" Fort de 27 années au sein de l'Armée de l'air et de l'espace, qu'il quitte avec le grade de colonel, Laurent Rozewicz apporte une solide expérience dans le management d'équipes pluridisciplinaires, le pilotage d'activités et la maîtrise de situations à forts enjeux ", souligne le spécialiste des drones.



Il cumule une riche expérience dans l'univers de la défense, en environnements complexes et internationaux : en qualité de Pilote de défense aérienne (2 000 heures de vol sur Mirage 2000-5) au début de sa carrière, puis comme Responsable de l'activité des escadrons de chasse au Ministère des Armées, suivi du Pilotage du budget équipements des armées au Ministère des armées.



Enfin, plus récemment, Laurent Rozewicz a occupé les responsabilités de Commandant de la base aérienne de Abu Dhabi et depuis 2020 celles de Commandant du Centre National des opérations aériennes situé au Mont-Verdun, en charge de préserver la souveraineté de l'espace aérien et de déployer des bulles de protection anti-drone lors de grands évènements sur le territoire national.





