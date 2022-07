Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone: emprunt obligataire de 2,4 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Delta Drone a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire de 2,4 millions d'euros destinée à lui permettre de poursuivre sa stratégie de retour à l'équilibre.



Le spécialiste des drones civils à usage professionnel précise que l'opération a été réalisée dans le cadre d'une émission d'obligations simples réservée au profit de certains investisseurs.



Elle se traduira, dans le détail, par l'émission de 43.000 obligations d'une valeur nominale unitaire de 56 euros, proposées au prix de 50 euros chacune.



Cette opération intervient alors que trois des quatre branches de l'entreprise sont désormais revenues à des résultats positifs, ou proches de l'équilibre, précise le groupe dans un communiqué.



Les pertes financières de la société sont désormais concentrées sur la maison-mère du groupe, Delta Drone SA, du fait d'un coût de fonctionnement jugé trop élevé en regard d'un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges.



Dans ces conditions, la société indique que des actions vigoureuses sont en cours afin d'abaisser de manière 'drastique' les coûts de fonctionnement.



L'objectif, d'après Delta Drone, est d'atteindre au plus tard en fin d'année une situation d'autonomie financière sans nécessité de recours supplémentaire à des financements dilutifs, de quelque nature qu'ils soient.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Delta Drone cédait 2,8% lundi à la mi-journée.





Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris -3.66%