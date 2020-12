Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : émet une tranche de 2 ME d'obligations ORNAN Cercle Finance • 07/12/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Delta Drone fait savoir que conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 7 avril 2020 avec le fonds d'investissement YA II PN, une tranche d'ORNAN assorties de bons de souscription d'actions (BSA) de 2 millions d'euros de valeur nominale a été souscrite ce jour, correspondant à l'émission au profit de l'Investisseur de 200 ORNAN auxquelles sont attachés 60 000 000 BSA.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +2.76%