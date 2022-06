Delta Drone : Donecle rachète Dronétix

(AOF) - La société toulousaine Donecle, dont Delta Drone est actionnaire à 24,98% annonce l’acquisition de la société Dronétix, basée à Evry-Courcouronnes. Fondée en 2018, cette dernière est spécialisée dans l’inspection par drone des moteurs d’avions et des trains d’atterrissage.

" La technologie conçue par Dronétix est très complémentaire pour Donecle ", souligne le spécialiste du drone. Leur mise en commun permet en outre de mutualiser des algorithmes d'intelligence artificielle (IA). Sur le plan commercial, l'opération ouvre un nouvel axe de développement visant l'inspection des équipements aéronautiques.

Donecle est présentée comme le leader de l'inspection automatisée de la surface des fuselages et ailes d'avions, grâce à une solution qui associe des drones pour l'acquisition des images puis un algorithme d'analyse d'images.

AOF - EN SAVOIR PLUS

