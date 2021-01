Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : Countbot entrera bientôt en phase commerciale Cercle Finance • 20/01/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Delta Drone indique que la solution Countbot, développée en étroite collaboration avec Geodis, entrera en ce début d'année 'dans une phase opérationnelle et commerciale'. La solution Countbot combine la robotique, la technologie des drones et l'utilisation de l'AI et permet de simplifier le comptage des stocks de palettes complètes en entrepôt tout en augmentant la fiabilité des inventaires, indique Delta Drone. L'utilisation du système ne nécessite aucune installation spécifique sur site, aucun marquage au sol ni autre repère dont la précision et l'efficacité pourraient s'altérer avec le temps, précise l'entreprise.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +2.94%