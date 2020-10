DELTA DRONE : contrat d'ORNAN de 25 millions d'euros

(AOF) - Delta Dront a annoncé la signature d'un contrat d'ORNAN (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles) assorties de BSA (bons de souscription d'actions) de 25 millions d'euros avec Yorkville Advisors. Compte tenu d'une situation de trésorerie de 3,4 millions d'euros au 9 octobre 2020, le financement en cours de Yorkville Advisors de 5 millions restant à utiliser et la mise en place du nouveau financement permettraient au spécialiste du drone de passer à une capacité de trésorerie supérieure de plus de 35 millions d'euros.

Les ORNAN seront émises en 25 tranches de 100 ORNAN chacune. Le montant nominal total de chaque tranche sera ainsi égal à 1 millions, étant précisé que le montant de chaque tranche pourra être augmenté ou diminué d'un commun accord entre l'investisseur et la société. Ils ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 96% de leur valeur nominale. Les ORNAN ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission.

Alors que le fonctionnement du groupe dans son périmètre actuel ne nécessite quasiment plus d'apport de financements externes, Delta Drone souhaite néanmoins disposer de ressources financières potentielles additionnelles pour saisir toute opportunité qui pourrait se présenter, que ce soit pour des opérations de croissance externe ou l'accélération des investissements de croissance.

Il souligne que ces ressources additionnelles seront principalement mobilisées pour financer des opérations hors du champ des activités existantes à ce jour. Les activités existantes pourraient en effet bénéficier, si nécessaire, de l'appui de OTT Ventures, actionnaire de référence de Delta Drone, par voie de financement plus classiques.

Le groupe s'implique activement dans divers projets de transport de colis par drone, intégrant non seulement les solutions de transport mais également les infrastructures nécessaires ainsi que les aspects de sécurité. Ces projets présentent une envergure internationale et nécessiteront des moyens financiers importants.

La très récente annonce de la constitution de Delta Drone International Ltd en Australie pourrait se traduire par de nouvelles opportunités pour le groupe. Grâce à l'augmentation de capital annoncée et prévue dans le cadre de l'opération, la filiale australienne et sa composante sud-africaine seront en capacité d'autofinancer leur développement organique.

" Néanmoins, du fait de son statut de société cotée à la bourse ASX de Sydney, Delta Drone International Ltd pourrait rapidement devenir un pôle d'attraction pour différents acteurs du secteur dans l'Hémisphère Sud, en recherche de ressources financières et d'adossement ", fait remarquer Delta Drone.

