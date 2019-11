DELTA DRONE confirme ses objectifs lors de son AG

(AOF) - L'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2019 de Delta Drone a approuvé toutes les résolutions proposées. Comme annoncé dans plusieurs communiqués récents, le groupe rappelle le lancement du plan 2020 - 2021, qui vise à atteindre 3 objectifs : un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros, une rentabilité d'exploitation positive de 10 % et une part de 30 % d'activité réalisée hors de France.

