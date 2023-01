Delta Drone : cession du solde de sa participation dans son unité Delta Drone International

(AOF) - Delta Drone cédé la totalité de sa participation dans son unité australienne Delta Drone International à divers investisseurs au prix de 0,005 dollar australien par action. La transaction, réalisée par l'intermédiaire de Baker Young Advisory, comprenait la vente de 211 718 632 actions représentant une participation de 41,37% dans la filiale, selon un communiqué. La trésorerie de l'entreprise française de drones a été renforcée de près de 1 million d'euros après la réalisation de la transaction.

Cette transaction ne remet toutefois pas en cause les perspectives de collaboration commerciale entre Delta Drone et son ancienne filiale. "Celles-ci devraient au contraire être facilitées, tant les règles régissant les rapports entre deux sociétés cotées ayant des liens capitalistiques sont complexes, notamment en Australie", indique Delta Drone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.