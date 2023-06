Delta Drone : cession de 11,20 % de la participation dans Donecle

(AOF) - Delta Drone annonce la cession de 11,20 % du capital de Donecle à une société constituée autour du management de Donecle. A l’issue de cette transaction, Delta Drone continuera de détenir 13,63 % du capital. Cette opération s’inscrit dans le programme de cession d’actifs engagé depuis plusieurs mois. Il répond également au souhait des principaux managers de Donecle de renforcer leur position dans le capital de l’entreprise, en cohérence avec l’important développement dont bénéficie actuellement l’entreprise.

Donecle est aujourd'hui le leader mondial de l'inspection visuelle générale automatisée des aéronefs basée sur la technologie des drones, offrant une solution unique combinant un drone 100 % automatisé avec des algorithmes avancés d'analyse d'images.

