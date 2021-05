Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone : autorisation d'exploitation dans la sécurité Cercle Finance • 27/05/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce aujourd'hui avoir reçu sa première autorisation d'exploitation de la part de la DSAC (Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile) pour son système de drone ISS Spotter automatique. 'Cette autorisation marque un tournant dans l'emploi des solutions drones dédiés aux métiers de la sécurité et de la surveillance', estime Delta Drone. Cette autorisation d'exploitation permet ainsi la mise en service du système ISS Spotter et le vol opérationnel du drone automatique associé sur tous sites, dans toute l'Union Européenne. Plusieurs scénarios sont disponibles pour les utilisateurs, notamment la ronde programmée, l'intervention d'initiative (la fonction ' click and go ', qui est une exclusivité Delta Drone) ou le vol sur déclenchement d'alarme. 'Ce premier succès ouvre la voie à l'obtention des futures autorisations au format européen, qui permettront à Delta Drone d'entrer de plain-pied dans l'univers du drone de future génération et de préparer l'intégration dans le U-Space', indique l'entreprise.

Valeurs associées DELTA DRONE Euronext Paris +8.62%