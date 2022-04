Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines: toujours en perte nette au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre des trois premiers mois de 2022 une perte nette ajustée de 1,23 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 96 cents au premier trimestre 2019 -dernière période comparable non affectée par la pandémie de Covid-19.



La compagnie aérienne basée à Atlanta a essuyé une perte opérationnelle ajustée de 793 millions de dollars, pour des revenus opérationnels ajustés de 8,2 milliards, soit 79% de leur niveau trois ans auparavant pour une capacité restaurée à 83%.



Delta souligne toutefois avoir renoué avec la rentabilité au mois de mars sur fond d'affaiblissement de la vague Omicron, avec une marge opérationnelle ajustée de près de 10%, et déclare l'anticiper entre 12 et 14% pour le trimestre en cours.





