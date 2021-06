Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : Skyteam plaide pour des normes de voyage Cercle Finance • 09/06/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Delta Airlines fait savoir que les trois alliances aériennes mondiales, Skyteam (dont Delta fait partie), oneworld et Star Alliance, plaident auprès des gouvernements du G7 qui se réuniront du 11 au 13 juin, pour qu'un ensemble commun de normes de voyage et de santé soit adopté afin de rouvrir les frontières en toute sécurité. Les trois responsables défendent la réouverture des frontières en s'appuyant sur un ensemble de mesures claires établies grâce aux data collectées depuis des mois, ce qui permettait de lever les incertitudes autour des déplacements, et notamment les risques de quarantaine. 'En attendant que la population mondiale soit substantiellement vaccinée, il est important de disposer de protocoles de test robustes et cohérents ainsi que de solutions numériques interopérables développées pour faciliter le parcours client ', ont déclaré les trois responsables.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +0.06%