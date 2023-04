Delta Airlines: retour aux bénéfices sur le 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 13:30

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie un BPA ajusté de 0,25 dollar au titre du premier trimestre 2023, à comparer à une perte de 1,23 dollar par action un an auparavant, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 546 millions de dollars, soit une marge de 4,6%.



Ses revenus d'exploitation se sont montés à 11,8 milliards de dollars, soit 45% de plus que sur la même période en 2022 et 14% de plus qu'au premier trimestre 2019, en incluant un impact d'un point sur une capacité de vol inférieure à celle initialement prévue.



Delta prévoit des revenus records et une marge d'exploitation ajustée de 14 à 16% avec un BPA de deux à 2,25 dollars pour le trimestre de juin, et se dit confiant dans ses prévisions annuelles d'une croissance des revenus de 15 à 20% avec un BPA de cinq à six dollars.