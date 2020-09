Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines reporte la livraison de 40 Airbus-BBG Reuters • 23/09/2020 à 19:36









23 septembre (Reuters) - Delta Airlines DAL.N discute avec Airbus AIR.PA afin d'obtenir le report de la livraison de 40 appareils initialement prévue cette année, rapporte mercredi l'agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Delta a refusé de commenter ce que la compagnie aérienne a qualifié de "rumeur ou de spéculation". (Nicolas Delame)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.25% DELTA AIR LINES NYSE -2.15%