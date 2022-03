Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines: réceptionne son premier A321neo en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 16:33









(CercleFinance.com) - Delta Air Lines annonce avoir pris livraison aujourd'hui d'un Airbus A321neo à Hambourg, en Allemagne.



La compagnie prévoit d'accueillir 26 A321neo au sein de sa flotte cette année, et compte un total de 155 engagements d'achat jusqu'en 2027.



Une fois toutes les commandes d'A321neo exécutées, la famille A321 de Delta comptera 282 appareils, précise la compagnie.



' La livraison de notre premier A321neo inaugure la nouvelle ère du service domestique haut de gamme chez Delta ', a déclaré Mahendra Nair, vice-président senior chez Delta, en charge de la flotte et de la chaîne d'approvisionnement de la compagnie.







