Delta Airlines : perte moins forte que prévu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche une perte ajustée par action de 51 cents au titre des trois premiers mois de 2020, mais les analystes craignaient en moyenne une perte à peu près symétrique au BPA ajusté de 96 cents un an auparavant. Frappé de plein fouet par les effets de la pandémie, le transporteur aérien basé à Atlanta a enregistré un recul de 18% de ses revenus totaux, à 8,6 milliards de dollars, tandis que sa facture de carburant s'est allégée de 19%. 'Les mesures gouvernementales ont sévèrement impacté la demande à court terme en voyage aérien, réduisant nos attentes de revenus pour le trimestre en cours de 90% en comparaison annuelle', prévient son directeur général Ed Bastian.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -0.35%