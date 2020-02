Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : partenariat élargi pour l'Atlantique Cercle Finance • 03/02/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Air France, KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic indiquent avoir lancé leur co-entreprise élargie offrant un plus large choix de liaisons et d'options de fidélité sur les voyages entre l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Par ce nouveau partenariat, les clients auront la possibilité de réserver des vols des quatre compagnies depuis chacune de leurs applications mobiles et sites Internet ou par le biais des agences de voyages, ainsi qu'un accès à nouveaux avantages dès le 13 février. Les titulaires d'une carte de fidélité pourront gagner et utiliser des Miles ou des avantages 'élite' sur tous les vols internationaux opérés par les quatre compagnies, ainsi que sur les vols transatlantiques, en Europe ou les vols intérieurs aux États-Unis.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +2.36%