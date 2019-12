Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : objectifs financiers fixés pour 2020 Cercle Finance • 12/12/2019 à 13:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Delta Airlines indique viser pour son exercice 2020 un BPA entre 6,75 et 7,75 dollars, une croissance des revenus entre 4 et 6%, ainsi qu'un free cash-flow de quatre milliards de dollars. 'Nous continuerons de déployer le capital pour réinvestir dans l'activité et restons engagés à redistribuer 70% du free cash-flow à nos propriétaires', indique le directeur financier (CFO) du transporteur aérien basé à Atlanta, Paul Jacobson.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +3.00%