Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : met le cap sur la neutralité carbone Cercle Finance • 05/03/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Delta Airlines présente 'un plan ambitieux pour la neutralité carbone', engageant des investissements à long terme et ses actions en faveur d'une aviation 'sans impact'. La compagnie va ainsi consacrer 30 millions de dollars pour compenser le rejet de 13 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en 2020. Delta Airlines annonce en outre s'engager en faveur du carburant d'aviation durable (SAF) qui permet de réduire les émissions de près de 80%. L'objectif à moyen terme de Delta est de remplacer 10% de son carburant par des SAF d'ici la fin 2030. Enfin, la neutralité carbone passe aussi par une rénovation de son matériel. Delta a retiré plus de 200 appareils de sa flotte en 2020, les remplaçant par des appareils plus efficients et moins gourmands en carburant, soit une économie correspondant à la consommation électrique de 200 000 foyers pendant un an.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -2.11%