Delta Airlines: meilleure compagnie des USA selon Points Guy information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 16:22

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce avec avoir été reconnue comme meilleure compagnie aérienne des Etats-Unis pour la 5e année consécutive par The Points Guy, site web et blog de voyage américain.



L'équipe éditoriale de Points Guy a examiné les politiques des compagnies aériennes et leurs rapports publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 pour s'intéresser aux données de coûts, de disponibilité, de fiabilité, aux programmes de fidélité et à d'autres facteurs.



'Une fois de plus, Delta a montré des performances remarquablement cohérentes sur plus de deux douzaines d'éléments que nous avons évalués', a déclaré Nick Ewen, directeur du contenu chez The Points Guy et auteur principal du rapport de cette année.



'L'expérience chaleureuse et accueillante que nos employés offrent à nos clients est ce qui permet à Delta de progresser', a déclaré Allison Ausband, vice-présidente exécutive et directrice de l'expérience client. 'Alors que nous nous efforçons d'innover dans le domaine des voyages, nos employés restent notre plus grand atout et nous distinguent continuellement.'