Delta Airlines: fourchette-cible de BPA largement battue

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre des trois derniers mois de 2022 un BPA ajusté de 1,48 dollar, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui avait été relevée à 1,35-1,40 dollar à la mi-décembre, avec une marge opérationnelle ajustée de 11,6%.



La compagnie aérienne basée à Atlanta a vu ses revenus opérationnels ajustés s'établir à 12,3 milliards de dollars, dépassant ainsi de 8% leur montant du quatrième trimestre 2019, dernier trimestre complet avant la pandémie de Covid.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 3,20 dollars et des revenus de 45,6 milliards sur l'année écoulée, contre des fourchettes-cibles respectives de 3,07-3,12 dollars et 45,5-45,6 milliards, Delta confirme ses objectifs pour les exercices 2023 et 2024.





