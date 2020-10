Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : fort recul du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 13/10/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie aujourd'hui ses résultats financiers du 3e trimestre. Pendant cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,6 milliards de dollars, soit un recul de 79% par rapport à l'année précédente. Avant impôts, la compagnie enregistre une perte ajustée de 2,6 milliards de dollars, soit une perte de 3,30 dollars par action, alors que le consensus était autour de -3 dollars. Delta Airlines a achevé le trimestre avec 21,6 milliards de dollars de liquidités. En septembre, la compagnie faisait face à une dette nette ajustée de 17 milliards de dollars, soit 6,5 milliards de dollars de plus qu'au 31 décembre 2019.

