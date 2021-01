Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : ferme ses vols aux animaux de compagnie Cercle Finance • 08/01/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Delta Airlines fait savoir qu'à compter du 11 janvier, la compagnie n'acceptera plus les réservations d'animaux 'de soutien émotionnel'. Delta Airlines s'aligne ainsi sur une récente règle émise par le département des transports aux Etats-Unis (DOT), stipulant que 'les transporteurs ne sont plus tenus de reconnaître les animaux de soutien émotionnel comme des animaux d'assistance'. Désormais seuls les chiens spécialement formés pour aider une personne handicapée seront considérés comme des animaux d'assistance 'La politique mise à jour de Delta fait suite à une augmentation de près de 85% des incidents avec les animaux depuis 2016, y compris la miction, la défécation et les morsures', a déclaré David Garrison - vice-président sénior en charge de la sûreté et de la sécurité d'entreprise. 'Notre priorité absolue est la santé, la sécurité et le confort des clients de Delta et de notre personnel. Nous sommes convaincus que ce changement de politique améliorera l'expérience de voyage globale pour tous', a-t-il conclu.

