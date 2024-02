Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Airlines: étend son offre de/vers Honolulu et Miami information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Boston et Honolulu (HNL) ainsi qu'entre Seattle (SEA) et Miami (MIA) à compter de l'hiver prochain.



La compagnie renforce ainsi sa position de leader dans la région de Boston et proposera désormais un total de neuf destinations aux départ de Miami, offrant ainsi aux clients une connectivité améliorée à travers le monde.



Les clients Delta à destination d'Hawaï pourront choisir parmi 22 vols quotidiens sans escale l'hiver prochain, y compris un nouveau service quotidien et saisonnier sans escale entre Boston et Honolulu du 21 novembre au 30 avril.



La compagnie aérienne desservira quatre destinations hawaïennes à partir de huit villes américaines.



Par ailleurs, Delta assurera 38 départs en journée de pointe vers 13 destinations depuis Miami, et notamment un vol quotidien vers Seattle toute l'année à partir du 21 décembre.







