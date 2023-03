Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines: en hausse avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Delta Airlines gagne plus de 1%, aidé par des propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur, sa favorite parmi les compagnies aériennes américaines, malgré un objectif de cours abaissé de 45 à 40 dollars.



'Delta se distingue largement dans notre couverture, devant être générateur de cash jusqu'en 2025 (à la différence de United et de Southwest) et étant clairement en voie de revenir à une note de crédit 'investment grade' (à la différence d'American)', explique-t-il.





