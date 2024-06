Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Airlines: dividende trimestriel accru de moitié information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 11:59









(CercleFinance.com) - Delta Airlines a fait part jeudi soir de la décision de son conseil d'administration d'un dividende trimestriel de 0,15 dollar par action, en augmentation de 50% par rapport aux niveaux précédents, dividende qui sera mis en paiement à partir du 20 août.



Pour rappel, la compagnie aérienne d'Atlanta a dévoilé en avril un BPA ajusté de 45 cents au titre de son premier trimestre 2024, et a confirmé alors son objectif d'un BPA de six à sept dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours.





Valeurs associées DELTA AIR LINES 49,63 USD NYSE +0,10%