Delta Airlines : développe son offre de vols vers l'Alaska
Cercle Finance • 12/03/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Delta Airlines développe son offre de voyages vers l'Alaska à partir de l'été, avec davantage de vols à destination d'Anchorage et Fairbanks et le retour de destinations populaires comme Juneau, Ketchikan et Sitka. Des vols à destination d'Anchorage au départ de Detroit, Los Angeles et New-York seront mis en place les weekends à partir du 28 mai. Jusqu'à 7 vols par jours seront même proposés au départ de Seattle à compter du 19 juin tandis qu'un 3e vol quotidien au départ de Minneapolis ouvrira à partir du 5 mai. Des vols au départ de Salt Lake City et Atlanta sont aussi proposés. Les vols à destination de Fairbanks ne sont pas en reste, avec des départs prévus de Salt Lake City, Seattle et Minneapolis. Enfin, des vols entre Seattle, Juneau, Ketchikan et Sitka seront mis en place à partir de l'été, jusqu'à la fin septembre.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +3.15%