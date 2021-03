Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : des vols sans quarantaine pour l'Italie Cercle Finance • 17/03/2021 à 17:31









(CercleFinance.com) - La compagnie Delta Airlines annonce que des vols sans quarantaine au départ de New York-JFK et à destination de Rome et Milan Malpensa seront mis en place respectivement à compter des 1er et 2 avril 2021. Les clients éligibles pourront ainsi voyager en Italie et éviter la quarantaine obligatoire de 14 jours à l'arrivée, en suivant un protocole de test rigoureux avant et après le voyage. Les clients voyageant en Italie devront en effet présenter trois tests négatifs, dont deux avant le départ. A l'arrivée à Milan Malpensa et à Rome Fiumicino, les clients seront à nouveau testés. Si le test est toujours négatif, les voyageurs n'auront pas besoin de subir de quarantaine. Ces vols vers Milan seront initialement opérés quatre fois par semaine en avril avant de passer à une opération quotidienne à partir du 2 mai. Les vols vers Rome seront opérés trois fois par semaine et passeront à quatre fois par semaine en mai puis tous les jours en juin.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +0.92%