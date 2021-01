Delta Airlines : Delta Cargo recrute deux nouveaux directeurs

(CercleFinance.com) - Delta Cargo - le service de fret de Delta Airlines - annonce le recrutement avec effet immédiat de Jannie Davel en tant que directeur commercial et de Vishal Bhatnagar comme directeur des opérations de transport de marchandises mondiales (Global Cargo Operations).

Jannie Davel dirigera les activités commerciales, y compris les ventes, les alliances et la gestion des produits de Delta Cargo. Fort de plus de 26 ans d'expérience dans le secteur de la logistique, il a précédemment occupé divers postes de direction chez DHL Global Forwarding, Emirates SkyCargo et Global Feeder Services.

De son côté, Vishal Bhatnagar dirigera l'équipe des opérations mondiales de fret. Depuis son arrivée chez Delta Airlines en 2017, il a accompagné l'expansion des services et l'amélioration de l'expérience client et des capacités d'exécution des opérations. Auparavant, Vishal Bhatnagar dirigeait les opérations en Amérique du Nord et du Sud pour Lufthansa Cargo.