Delta Airlines : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche un BPA ajusté en hausse de 31% à 1,70 dollar au titre de son quatrième trimestre, dépassant de 30 cents l'estimation moyenne des analystes, et dépassant sa propre fourchette cible qui allait de 1,20 à 1,50 dollar. Le transporteur aérien basé à Atlanta a enregistré une croissance de 7% de ses revenus totaux, à 11,4 milliards de dollars (par rapport à une base comparable ajustée de la cession de DAL Global Services) grâce à une demande forte en voyage de vacances. 'En ce début d'année 2020, la demande en voyage reste vigoureuse et la préférence pour nos marques s'accroit, nous plaçant en bonne position pour une nouvelle année de résultats solides, dont un BPA entre 6,75 et 7,75 dollars', commente le CEO Ed Bastian.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +3.36%