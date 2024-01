Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Airlines: BPA annuel au haut de la fourchette-cible information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté de 1,28 dollar, portant ainsi celui pour l'ensemble de l'exercice à 6,25 dollars, soit la borne haute de sa fourchette-cible d'il y a trois mois, qui allait de six à 6,25 dollars.



Sur les trois derniers mois de l'année passée, la compagnie aérienne basée à Atlanta a réalisé un profit d'exploitation ajusté de 1,33 milliard de dollars, soit une marge de 9,7% pour des revenus opérationnels en croissance de 11% à 13,7 milliards.



Voyant pour 2024 une demande toujours soutenue pour les voyages aériens, Delta anticipe pour cette année un BPA compris entre six et sept dollars, ainsi qu'un free cash-flow entre trois et quatre milliards (contre deux milliards en 2023).





Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -6.67%