Delta Airlines: baisse de 12% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre de son deuxième trimestre 2024, en données ajustées, un BPA en repli de 12% à 2,36 dollars et une marge opérationnelle de 14,7%, pour des revenus d'exploitation en croissance de 5,4% à 15,4 milliards de dollars.



'L'excellence opérationnelle de Delta s'est traduite par un gain d'un point de croissance des capacités et un caractère favorable du coût unitaire, avec des coûts unitaires hors carburant en hausse de 0,6% en comparaison annuelle', souligne le CFO Dan Janki.



Confirmant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Atlanta précise anticiper, pour le trimestre en cours, un BPA de 1,70 à deux dollars, une marge opérationnelle de 11 à 13% et des revenus en croissance de 2 à 4%.





Valeurs associées DELTA AIR LINES 46,86 USD NYSE -0,06%