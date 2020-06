Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Airlines : -90% de revenus attendus au 2e trimestre Cercle Finance • 10/06/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Delta Airlines indique s'attendre à une réduction de 90% de ses revenus au deuxième trimestre, du fait de la pandémie de Covid-19 qui l'a obligé à annuler de très nombreux vols sur la période. Toutefois, il estime qu'il aura réduit sa sortie de trésorerie moyenne par jour à environ 40 millions de dollars à fin juin, à comparer à 100 millions à fin mars, grâce à une réduction de plus de 50% des dépenses opérationnelles. Le transporteur aérien espère ramener cette sortie de trésorerie quotidienne à zéro d'ici la fin de l'année, aidé par une reprise modeste de la demande, en particulier pour les voyages de loisir au sein du territoire américain.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -14.25%