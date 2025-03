Delta Air Lines réduit ses prévisions en raison de l'incertitude économique croissante

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise Delta Air Lines DAL.N a réduit de moitié ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, ce qui a fait chuter ses actions de 14% en fin de séance, son directeur général déclarant peu après que l'environnement s'était affaibli en raison de l'incertitude économique aux États-Unis.

La compagnie aérienne basée à Atlanta est le premier grand transporteur américain à signaler que les inquiétudes économiques croissantes des consommateurs et des entreprises nuisent aux voyages intérieurs.

"Nous avons vu les entreprises commencer à se retirer. Les dépenses des entreprises ont commencé à stagner", a déclaré le directeur général Ed Bastian à CNBC. "Les consommateurs dans un secteur discrétionnaire n'aiment pas l'incertitude"

Les consommateurs américains et la confiance des entreprises se sont affaiblis dans le sillage des tarifs douaniers du président Donald Trump et des menaces de prélèvements supplémentaires, et ont suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des prix. Le tracker GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta, très suivi, suggère que l'économie pourrait se contracter au cours des trois premiers mois de l'année.

Étant donné que les dépenses de voyage suivent de près l'activité économique dans son ensemble, les investisseurs et les analystes estiment qu'un ralentissement serait préjudiciable à l'industrie du transport aérien. Les recettes des transporteurs provenant des pouvoirs publics ont déjà été affectées par la réduction des dépenses fédérales.

Delta s'attend désormais à un bénéfice de l'ordre de 30 cents à 50 cents par action, contre des estimations précédentes de 70 cents à 1 dollar estimées en janvier.

Les actions des compagnies aériennes, déjà touchées par la baisse généralisée de lundi, ont été mises à mal après la séance. Les actions de Delta ont perdu 14 %, tandis que United

UAL.O a chuté de 11 % et American Airlines AAL.O a perdu près de 9 %.

L'indice S&P 500 des compagnies aériennes .SPLRCALI a chuté de 22 % au cours du mois dernier, contre une baisse de 7,5 % de l'indice S&P 500 .SPX . Les actions de Delta ont baissé de 24 % au cours du mois dernier.

Les analystes et les investisseurs estimaient que la clientèle plus aisée et plus diversifiée de Delta lui permettait d'être mieux positionnée pour faire face à la baisse de la demande. Toutefois, M. Bastian a indiqué que la société constatait un ralentissement des réservations dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des médias, du divertissement et de la technologie.

Les investisseurs et les analystes s'attendent à des révisions similaires de la part des autres compagnies aériennes. Plusieurs transporteurs feront des présentations mardi lors d'une conférence de JPMorgan sur l'industrie.

Delta a déclaré qu'elle s'attendait désormais à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 3 à 4 % pour le trimestre de mars, ce qui est inférieur à l'augmentation de 7 à 9 % attendue précédemment.

Lundi, un conseiller économique clé de M. Trump a repoussé l'idée d'une récession, affirmant qu'il y avait de nombreuses raisons d'être optimiste au sujet de l'économie américaine. Mais un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York a montré que les ménages américains étaient de plus en plus pessimistes quant à leurs perspectives d'avenir.