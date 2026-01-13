 Aller au contenu principal
Delta Air Lines prévoit un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations ; les actions chutent
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N chutent de près de 5,5 % à 67 $ avant le marché

** DAL prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 compris entre 6,50 et 7,50 dollars, dont le point médian est largement inférieur aux estimations des analystes (7,25 dollars), selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance des bénéfices d'environ 20% en 2026, citant la forte demande des consommateurs et des entreprises et l'augmentation des ventes de voyages haut de gamme

** Le bénéfice ajusté par action de 1,55 $ au quatrième trimestre dépasse les estimations de 1,53 $

** La société prévoit une croissance des revenus de 5% à 7% au T1 2026 et un bénéfice par action ajusté de 0,50$ à 0,90$ par rapport aux estimations des analystes de 0,72$

** Les actions de United Airlines UAL.O en baisse de 2,3% à 112,6 $, American Airlines AAL.O en baisse de 3,1% à 15,5 $ et Southwest Airlines LUV.N chute de 1,8% à 43,1 $ avant le marché

** La médiane des prévisions des 27 courtiers couvrant le titre est de 82,5 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions de DAL ont augmenté de 6,1% au cours de l'année écoulée

