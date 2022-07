Delta Air Lines passe commande de 100 737 MAX 10 à Boeing

(AOF) - La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé ce jour une méga-commande auprès de Boeing d'une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) pour renouveler sa flotte au salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. Le constructeur aéronautique livrera 100 exemplaires de son 737 MAX 10 au transporteur. Une bonne nouvelle pour Boeing qui avait plutôt tendance à enchaîner les déconvenues depuis le début de l'année, dont un certain retard dans les commandes vis-à-vis de son principal concurrent Airbus.

Delta Air Lines a également posé une option pour 30 appareils supplémentaires auprès de Boeing. Airbus ne serait pas en reste d'ailleurs sur ce terrain puisque, selon Reuters, ce dernier pourrait bénéficier de l'extension d'une commande existante d'avions A220.

Le nouvelle commande de Delta auprès de Boeing commencera à être livrée à partir de 2025. Elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.

L'action Boeing bondit de 3,44% à 152,82 dollars en avant-Bourse à Wall Street.

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.