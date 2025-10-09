 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,73
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delta Air Lines : des revenus et des bénéfices en hausse
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du BUZZ publié mercredi sans changement)

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont augmenté d'environ 1% ce mercredi avant les résultats trimestriels attendus tôt jeudi, alors que les investisseurs observent un rebond de la demande de voyages et du pouvoir de fixation des prix ** Dans son rapport précédent en juillet, DAL prévoyait un bénéfice ajusté de 1,25 à 1,75 $ par action pour le trimestre en cours. Pour l'ensemble de l'année, DAL prévoyait un bénéfice ajusté compris entre 5,25 et 6,25 dollars par action ** Le 7 septembre, DAL a réaffirmé () ces prévisions et a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel,

** Pour le trimestre de septembre, les analystes prévoient maintenant un chiffre d'affaires en hausse de 3 % à 15,05 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,53 $ par rapport à 1,50 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action DAL a récemment été évaluée à 8 fois les bénéfices attendus, bien en deçà du PE moyen à terme sur 5 ans (18)

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de DAL ont baissé d'environ 5 % depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 .SPX a augmenté d'environ 15%

** 22 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; la prévision médiane de 68 $ implique une hausse de près de 20 % par rapport aux niveaux actuels

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
57,140 USD NYSE +0,88%
S&P 500 INDEX
6 753,72 Pts CBOE +0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank