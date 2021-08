Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Air Lines : commande de 30 A321neo de plus information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Delta Air Lines lui a commandé 30 avions A321neo supplémentaires pour répondre aux futurs besoins de la flotte de la compagnie aérienne, avions qui portent les commandes en cours de Delta à un total de 155 A321neo. 'L'ajout de ces avions renforce l'engagement de Delta à remplacer les flottes plus anciennes par des jets plus durables et plus efficaces, et à offrir la meilleure expérience client du secteur', a déclaré Mahendra Nair, responsable de la flotte chez Delta. De nombreux A321neo de Delta seront livrés depuis l'usine de fabrication américaine d'Airbus à Mobile, en Alabama. La compagnie a pris livraison de 87 avions Airbus fabriqués aux États-Unis depuis 2016. Fin juillet, la flotte de Delta comptait 358 appareils Airbus.

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +3.02%