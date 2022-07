Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Air Lines: commande 100 Boeing 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Boeing et Delta Air Lines ont annoncé aujourd'hui que la compagnie aérienne avait prévu de moderniser sa flotte monocouloir avec le 737 MAX : Delta a commandé 100 appareils 737-10 avec des options pour 30 avions supplémentaires.



Selon Boeing, le 737-10 fournira à Delta Air Lines 'la meilleure économie par siège de tous les modèles Boeing à couloir unique', réduisant la consommation de carburant et les émissions de 20 à 30% par rapport aux avions qu'il remplace.



De plus, l'appareil peut couvrir 99% des routes à couloir unique dans le monde en accueillant 230 passagers, et dispose d'une autonomie maximale de 3300 miles nautiques.



Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Delta Air Lines a également passé un contrat avec Boeing Global Services pour une reconfiguration intérieure complète de 29 avions 737-900ER de sa flotte, ce qui permettra à la compagnie de disposer de ces appareils rénovés dès 2025.





