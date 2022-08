Dell Technologies déçoit au deuxième trimestre de son exercice 2023

(AOF) - Le cours de Dell Technologies reculait de 5,11% à 45,45 dollars dans les échanges d'avant-bourse après la publication jeudi de ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2023. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,68 dollar, ce qui se situe dans la partie supérieure de la fourchette prévue par la société (1,55 à 1,70 dollar/action) et légèrement au-dessus du consensus (1,64 dollar/action). Le résultat net issu des activités poursuivies est en baisse de 20% à 506 millions de dollars.

Ses revenus progressent, eux, de 9% à 26,42 milliards de dollars, contre un consensus de Wall Street légèrement supérieur à 26,5 millions de dollars.

La publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en-dessous des attentes est à mettre sur le compte d'une plus faible croissance des ventes, à l'inflation, à la hausse du dollar et à la flambée épidémique en Chine, son deuxième plus grand marché.

Au prochain trimestre qui sera clos en octobre, Dell table sur un chiffre d'affaires compris entre 23,8 et 25 milliards de dollars, soit une baisse de 8% au point médian, bien en deçà des prévisions précédentes de 26,3 milliards de dollars. La société prévoit des bénéfices de 1,53 à 1,79 dollar/action, ce qui correspond à peu près à la prévision du marché tournant aux alentours de 1,65 dollar/action.

"Nous restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler, en restant flexibles et opportunistes, et en offrant à nos actionnaires une croissance du chiffre d'affaires et du BPA avec un solide flux de trésorerie disponible au fil du temps.", a déclaré Tom Sweet, directeur financier de Dell Technologies.

