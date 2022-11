Dell table sur des prévisions prudentes

(AOF) - Dell Technologies a publié ses résultats financiers du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires est de 24,7 milliards de dollars, en baisse de 6 %. Le résultat d'exploitation a atteint un record soit 1,8 milliard de dollars, en hausse de 68 %, représentant 7,1 % du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel non-GAAP est de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 22 %, représentant 9,6 % du chiffre d'affaires. Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 241 millions de dollars.

Dell Technologies a terminé le trimestre avec des obligations de performances restantes de 39 milliards de dollars. La trésorerie et les placements ont été de 6,5 milliards de dollars, et 847 millions de dollars ont été restitué aux actionnaires au troisième trimestre par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

Le concepteur d'ordinateurs anticipe, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice allant de 1,5 à 1,8 dollar par action, en déclin de 4% pour le milieu de fourchette, ainsi que des revenus allant de 23 à 24 milliards de dollars, en retrait de 16% en milieu de fourchette. Le consensus était de 1,63 dollar de bpa et 24,9 milliards de revenus sur cette période.

"Nous nous attendons à ce que les facteurs macroéconomiques mondiaux, notamment le ralentissement de la croissance économique, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la pression monétaire, pèsent sur nos clients et, par conséquent, sur leurs intentions de dépenses informatiques, même s'ils continuent de numériser leurs activités", a déclaré Thomas Sweet, directeur financier.

